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Правительство обязало проверять экс-солдат ВСУ, обратившихся за пенсией - РИА Новости, 03.07.2026
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22:00 03.07.2026
Правительство обязало проверять экс-солдат ВСУ, обратившихся за пенсией

Кабмин обязал проверять действия обратившихся за пенсией экс-служащих ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ утвердило правила подтверждения факта неучастия в противоправных действиях против РФ, ДНР и ЛНР для лиц, служивших ранее в составе вооруженных сил Украины и обратившихся за назначением пенсии.
  • Заявители должны предоставить собственноручно написанное пояснение о периодах своей службы с указанием наименований воинских частей и подразделений, а также занимаемых должностей.
  • Факт неучастия в противоправных действиях будет считаться подтвержденным при условии получения пенсионным органом от всех проверяющих органов информации об отсутствии такого участия.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила подтверждения факта неучастия в противоправных действиях против РФ, ДНР и ЛНР для лиц, служивших ранее в составе вооруженных сил Украины и обратившихся за назначением пенсии, соответствующее постановление опубликовано в пятницу.
Согласно документу, речь идет о лицах, служивших в составе вооруженных сил и других формирований Украины в период с 12 мая по 31 декабря 2014 года. Вместе с заявлением о назначении пенсии им необходимо предоставить собственноручно написанное пояснение о периодах своей службы с указанием действительного и условного наименований воинских частей и подразделений, а также занимаемых должностей.
"К заявлению о назначении пенсии гражданином, обратившимся за назначением пенсии, прилагаются документы, подтверждающие прохождение им военной службы (службы), - сообщается в документе.
Затем пенсионный орган направит запрос в соответствующие органы для проверки факта неучастия лица в противоправных действиях.
"Факт неучастия гражданина, обратившегося за назначением пенсии, в противоправных действиях против Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и их населения считается подтвержденным при условии получения пенсионным органом от всех проверяющих органов информации о том, что гражданин, обратившийся за назначением пенсии, не участвовал в период военной службы (службы) в указанных противоправных действиях", - отмечается в утвержденных правилах.
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