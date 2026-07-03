Правительство обязало проверять экс-солдат ВСУ, обратившихся за пенсией

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство РФ утвердило правила подтверждения факта неучастия в противоправных действиях против РФ, ДНР и ЛНР для лиц, служивших ранее в составе вооруженных сил Украины и обратившихся за назначением пенсии.

Заявители должны предоставить собственноручно написанное пояснение о периодах своей службы с указанием наименований воинских частей и подразделений, а также занимаемых должностей.

Факт неучастия в противоправных действиях будет считаться подтвержденным при условии получения пенсионным органом от всех проверяющих органов информации об отсутствии такого участия.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила подтверждения факта неучастия в противоправных действиях против РФ, ДНР и ЛНР для лиц, служивших ранее в составе вооруженных сил Украины и обратившихся за назначением пенсии, соответствующее постановление опубликовано в пятницу.

Согласно документу, речь идет о лицах, служивших в составе вооруженных сил и других формирований Украины в период с 12 мая по 31 декабря 2014 года. Вместе с заявлением о назначении пенсии им необходимо предоставить собственноручно написанное пояснение о периодах своей службы с указанием действительного и условного наименований воинских частей и подразделений, а также занимаемых должностей.

"К заявлению о назначении пенсии гражданином, обратившимся за назначением пенсии, прилагаются документы, подтверждающие прохождение им военной службы (службы), - сообщается в документе.

Затем пенсионный орган направит запрос в соответствующие органы для проверки факта неучастия лица в противоправных действиях.