Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области.
- В Грайворонском округе мужчина получил акубаротравму и ушиб голени в результате атаки FPV-дрона, ему оказана помощь.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, в результате пострадал мужчина, сообщил оперштаб региона.
"ВСУ атаковали шесть муниципалитетов. В Грайворонском округе в районе села Почаево в результате атаки FPV-дрона на скутер мужчина получил акубаротравму и ушиб голени", - говорится в сообщении.
Пострадавшему оказана помощь, лечение продолжится в амбулаторных условиях, уточнили в оперштабе.
Кроме того, в результате атак FPV-дронов повреждены частные и многоквартирные дома, административное здание, складское помещение и автомобиль.