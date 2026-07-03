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ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2026
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20:08 03.07.2026
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области.
  • В Грайворонском округе мужчина получил акубаротравму и ушиб голени в результате атаки FPV-дрона, ему оказана помощь.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, в результате пострадал мужчина, сообщил оперштаб региона.
"ВСУ атаковали шесть муниципалитетов. В Грайворонском округе в районе села Почаево в результате атаки FPV-дрона на скутер мужчина получил акубаротравму и ушиб голени", - говорится в сообщении.
Пострадавшему оказана помощь, лечение продолжится в амбулаторных условиях, уточнили в оперштабе.
Кроме того, в результате атак FPV-дронов повреждены частные и многоквартирные дома, административное здание, складское помещение и автомобиль.
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