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Появились новые детали о пострадавших от удара ВСУ по Токмаке - РИА Новости, 03.07.2026
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14:31 03.07.2026 (обновлено: 14:40 03.07.2026)
Появились новые детали о пострадавших от удара ВСУ по Токмаке

После удара ВСУ по Токмаке четверых тяжелораненых доставили в больницу

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
  • Четырнадцать пострадавших эвакуированы в Токмакскую центральную районную больницу, четверо с более тяжелыми повреждениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке с тяжелыми ранениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу, сообщил министр здравоохранения Запорожской области Дмитрий Ваньков.
Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке в пятницу, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
"Четырнадцать пострадавших эвакуированы в Токмакскую центральную районную больницу, четверо с более тяжелыми повреждениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу", - сказал Ваньков, слова которого приводит пресс-служба минздрава области.
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