Появились новые детали о пострадавших от удара ВСУ по Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.

Четырнадцать пострадавших эвакуированы в Токмакскую центральную районную больницу, четверо с более тяжелыми повреждениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке с тяжелыми ранениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу, сообщил министр здравоохранения Запорожской области Дмитрий Ваньков.

Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке в пятницу, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.