Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской.
- Зафиксировано не менее 14 взрывов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской, зафиксированы не менее 14 взрывов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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"Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 14 взрывов", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.