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ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской - РИА Новости, 03.07.2026
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10:42 03.07.2026 (обновлено: 10:48 03.07.2026)
ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской

Балицкий: ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской.
  • Зафиксировано не менее 14 взрывов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. ВСУ открыли массированный огонь по запорожской Каменке-Днепровской, зафиксированы не менее 14 взрывов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 14 взрывов", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.
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