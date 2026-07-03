Врач посоветовал есть меньше соли и пить больше воды в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-кардиолог Ренад Аджиев рекомендует снизить потребление соли в жаркие дни, так как она может усиливать жажду и повышать давление.

Важно соблюдать питьевой режим, пить воду небольшими порциями в течение дня и избегать сладких газированных напитков и избытка кофеина.

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым следует проявлять особую осторожность, носить светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы, чтобы избежать перегрева.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Соль в жару может усилить жажду и повысить давление, поэтому стоит сократить ее потребление и соблюдать питьевой режим, рассказал врач-кардиолог сети многопрофильных медицинских клиник "К+31" Ренад Аджиев.

"Я рекомендую отказаться или хотя бы снизить в жаркие дни потребление соли. Она может усиливать чувство жажды и приводить к повышению давления. А также важно соблюдать питьевой режим. В жаркую погоду потребность в жидкости возрастает, и ориентироваться нужно не только на чувство жажды", - сказал Аджиев "Газете.Ru"

Врач советует пить воду небольшими порциями в течение дня - примерно полтора - два с половиной литра в зависимости от веса и активности, а от сладких газированных напитков и избытка кофеина лучше отказаться, так как они усиливают потерю жидкости.

"Не менее значим грамотный режим дня. Пик солнечной активности приходится на промежуток с 11 до 16 часов, и в это время я рекомендую находиться в помещении или в тени. Физическую активность стоит переносить на утренние или вечерние часы. Даже привычная прогулка под палящим солнцем может привести к тепловому удару", - отметил Аджиев.

Врач также порекомендовал отдавать предпочтение легкой пище - овощам, фруктам и нежирным белкам, а от тяжелых и жирных блюд лучше отказаться.