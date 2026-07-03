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Очевидица рассказала о ЧП с катером в Воронеже - РИА Новости, 03.07.2026
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20:10 03.07.2026
Очевидица рассказала о ЧП с катером в Воронеже

Очевидица ЧП с катером в Воронеже рассказал, что на пляже не было спасателей

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежском водохранилище водитель катера сбил насмерть 11-летнего ребенка.
  • Подозреваемый в наезде на ребенка задержан, ранее он был судим и в день трагедии употреблял алкоголь.
  • На пляже санатория, где произошла трагедия, не было медперсонала и спасателей, первую помощь ребенку до приезда скорой никто не оказывал.
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Мальчику, погибшему от наезда катера в Воронежском водохранилище, после эвакуации из воды до приезда скорой не оказали первую помощь, на пляже местного санатория не оказалось спасателей или медработников, рассказала РИА Новости находившаяся в тот момент там местная жительница Валерия.
Водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, сообщали в СК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого. Валерия отдыхала на пляже с ребенком, самого наезда катера она не видела, но стала свидетельницей того момента, когда ребенка вынесли из воды на пляж местного санатория.
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"Увидела уже когда мальчик лежал на берегу. Есть вопросы к людям, которые отвечают за данный пляж. Пляж находится на территории санатория, но при этом какой-либо медперсонал отсутствует, спасателей тоже не видно было. Вызывали скорую, помогали работникам скорой помощи обычные люди", - рассказала собеседница.
Она также добавила, что и среди отдыхающих не было медработников, поэтому первую помощь ребенку не смогли оказать, пока не приехала скорая помощь.
"С пляжа мы с дочкой ушли в момент когда мальчика пытались реанимировать (врачи бригады скорой помощи - ред.)", - поделилась женщина.
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