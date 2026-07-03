Водитель катера, сбивший ребенка, сначала вернулся на место ЧП

Краткий пересказ от РИА ИИ Водитель катера, который насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, сначала вернулся на место происшествия, а потом скрылся.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве, ранее водитель был судим.

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, который насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, сначала вернулся на место происшествия, что-то рассматривал в воде, но потом скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

"Он после случившегося развернулся, приплыл на место, где это произошло, рассматривал, а потом скрылся", - рассказали в пресс-службе ведомства.