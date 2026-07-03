Водитель катера, сбивший ребенка, сначала вернулся на место ЧП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель катера, который насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, сначала вернулся на место происшествия, а потом скрылся.
- Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве, ранее водитель был судим.
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, который насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, сначала вернулся на место происшествия, что-то рассматривал в воде, но потом скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
"Он после случившегося развернулся, приплыл на место, где это произошло, рассматривал, а потом скрылся", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, сообщали в СК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого.