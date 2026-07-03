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Водитель катера, насмерть сбивший ребенка в Воронеже, был ранее судим - РИА Новости, 03.07.2026
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15:42 03.07.2026
Водитель катера, насмерть сбивший ребенка в Воронеже, был ранее судим

Водитель катера, который сбил насмерть ребенка в Воронеже, был ранее судим

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель катера, который сбил ребенка на Воронежском водохранилище, оказался ранее судимым 45-летним жителем Воронежа.
  • 2 июля подозреваемый сбил купающегося и скрылся с места происшествия, ребенок скончался на месте после проведения реанимации.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший 11-летнего ребенка на водохранилище в Воронеже, был ранее судим, сообщили в транспортном управлении МВД по ЦФО.
Следствием установлено, что 2 июля подозреваемый управлял катером в акватории Воронежского водохранилища. В ходе движения мужчина сбил купавшегося ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы на моторной лодке доставили ребенка на берег без сознания. По прибытии скорой медицинской помощи была проведена реанимация, однако ребенок скончался на месте.
"Им (водителем - ред.) оказался ранее судимый 45-летний житель Воронежа, который управляя катером, совершил наезд на купающегося ребенка, в результате которого он получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении УТ МВД.
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