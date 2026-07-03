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Водитель катера, сбивший ребенка в Воронеже, скрывался у знакомого - РИА Новости, 03.07.2026
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15:28 03.07.2026
Водитель катера, сбивший ребенка в Воронеже, скрывался у знакомого

МВД: водитель катера, задавивший ребенка в Воронеже, скрывался у знакомого

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежском водохранилище ребенок погиб в результате наезда на него катера, возбуждено уголовное дело.
  • Полицейские задержали ранее судимого 45-летнего жителя Воронежа, управлявшего катером.
  • Мужчина скрывался у своего знакомого после случившегося.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мужчина, насмерть сбивший на катере 11-летнего ребенка на водохранилище в Воронеже, скрывался у своего знакомого после случившегося, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что ребенок погиб в результате наезда на него катера в Воронежском водохранилище, возбуждено уголовное дело.
В транспортной полиции сообщили, что полицейские задержали мужчину, управлявшего катером - им оказался ранее судимый 45-летний житель Воронежа. По показаниям свидетелей, в день происшествия мужчина пил алкоголь в компании друзей. Кроме того, водитель катера скрылся с места происшествия, не попытавшись спасти ребенка.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте установлено, что злоумышленник после случившегося не появлялся по месту жительства и скрывался у своего знакомого", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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