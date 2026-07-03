Водитель катера, сбивший ребенка в Воронеже, скрывался у знакомого

Краткий пересказ от РИА ИИ В Воронежском водохранилище ребенок погиб в результате наезда на него катера, возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали ранее судимого 45-летнего жителя Воронежа, управлявшего катером.

Мужчина скрывался у своего знакомого после случившегося.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мужчина, насмерть сбивший на катере 11-летнего ребенка на водохранилище в Воронеже, скрывался у своего знакомого после случившегося, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что ребенок погиб в результате наезда на него катера в Воронежском водохранилище, возбуждено уголовное дело.

В транспортной полиции сообщили, что полицейские задержали мужчину, управлявшего катером - им оказался ранее судимый 45-летний житель Воронежа. По показаниям свидетелей, в день происшествия мужчина пил алкоголь в компании друзей. Кроме того, водитель катера скрылся с места происшествия, не попытавшись спасти ребенка.