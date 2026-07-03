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В СК рассказали о водителе катера, насмерть сбившем ребенка в Воронеже - РИА Новости, 03.07.2026
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15:10 03.07.2026 (обновлено: 15:29 03.07.2026)
В СК рассказали о водителе катера, насмерть сбившем ребенка в Воронеже

СК: Водитель катера, сбивший ребенка в Воронеже, выпил в день происшествия

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииСотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежском водохранилище ребенок погиб в результате наезда на него катера, возбуждено уголовное дело.
  • По показаниям свидетелей, подозреваемый водитель катера употреблял алкоголь в день происшествия.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший в Воронеже ребенка, по показаниям свидетелей, выпивал алкоголь в день происшествия, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что ребенок погиб в результате наезда на него катера в Воронежском водохранилище, возбуждено уголовное дело.
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"По показаниям свидетелей, в день происшествия подозреваемый употреблял алкоголь в компании друзей", - сказали в ведомстве.
В управлении добавили, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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