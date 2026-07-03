В СК рассказали о водителе катера, насмерть сбившем ребенка в Воронеже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежском водохранилище ребенок погиб в результате наезда на него катера, возбуждено уголовное дело.
- По показаниям свидетелей, подозреваемый водитель катера употреблял алкоголь в день происшествия.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший в Воронеже ребенка, по показаниям свидетелей, выпивал алкоголь в день происшествия, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее в ведомстве сообщили, что ребенок погиб в результате наезда на него катера в Воронежском водохранилище, возбуждено уголовное дело.
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"По показаниям свидетелей, в день происшествия подозреваемый употреблял алкоголь в компании друзей", - сказали в ведомстве.
В управлении добавили, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.