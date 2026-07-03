Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища

Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Сотрудник СК России на месте гибели ребенка в акватории Воронежского водохранилища

В СК рассказали о водителе катера, насмерть сбившем ребенка в Воронеже

Краткий пересказ от РИА ИИ В Воронежском водохранилище ребенок погиб в результате наезда на него катера, возбуждено уголовное дело.

По показаниям свидетелей, подозреваемый водитель катера употреблял алкоголь в день происшествия.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Водитель катера, насмерть сбивший в Воронеже ребенка, по показаниям свидетелей, выпивал алкоголь в день происшествия, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее в ведомстве сообщили, что ребенок погиб в результате наезда на него катера в Воронежском водохранилище, возбуждено уголовное дело.

« "По показаниям свидетелей, в день происшествия подозреваемый употреблял алкоголь в компании друзей", - сказали в ведомстве.