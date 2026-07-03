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Трихолог рассказала, от чего зависит здоровье волос - РИА Новости, 03.07.2026
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14:15 03.07.2026
Трихолог рассказала, от чего зависит здоровье волос

Халдина: здоровье волос зависит от качества пищи, экологии и образа жизни

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка с длинными волосами
Девушка с длинными волосами - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Девушка с длинными волосами . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На здоровье волос влияют качество еды, экологическая обстановка, физическая активность и информационная нагрузка наравне со стрессом, рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-трихолог, главный врач Клиники здоровья имени М. Я. Мудрова Мария Халдина.
  • Выпадение волос на фоне стресса называют общемировой проблемой, но есть и другие факторы, которые часто действуют вместе.
  • Ухудшение качества пищи, экологическое неблагополучие, малоподвижный образ жизни и информационная перегрузка создают эффект синергии, который ускоряет разрушение волосяных луковиц и ведет к истончению и выпадению волос.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Качество еды, экологическая обстановка, физическая активность и информационная нагрузка влияют на здоровье волос наравне со стрессом, рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-трихолог, главный врач Клиники здоровья имени М. Я. Мудрова Мария Халдина.
По словам эксперта, выпадение волос на фоне стресса называют общемировой проблемой, но сводить все только к переживаниям неверно. Факторов, ускоряющих потерю волос, гораздо больше, и они часто действуют вместе, отметила Халдина.
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"О качестве пищи подскажет вкус, причем не специй и соусов, а самого продукта в чистом виде. Важно экологическое неблагополучие, особенно в мегаполисах. Малоподвижный образ жизни также имеет значение, замедляя обмен веществ и ослабляя сосуды. Не последнюю роль играет информационная перегрузка. Хотя ученые отмечают, что влияние социальных медиа на психику переоценивается, это лишь дополнительный механизм", - сказала эксперт "Ленте.ру".
Эти факторы, по словам специалиста, накладываются друг на друга, создавая эффект синергии, который ускоряет разрушение волосяных луковиц и ведет к истончению и выпадению волос.
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