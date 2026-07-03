Трихолог рассказала, от чего зависит здоровье волос

Краткий пересказ от РИА ИИ На здоровье волос влияют качество еды, экологическая обстановка, физическая активность и информационная нагрузка наравне со стрессом, рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-трихолог, главный врач Клиники здоровья имени М. Я. Мудрова Мария Халдина.

Выпадение волос на фоне стресса называют общемировой проблемой, но есть и другие факторы, которые часто действуют вместе.

Ухудшение качества пищи, экологическое неблагополучие, малоподвижный образ жизни и информационная перегрузка создают эффект синергии, который ускоряет разрушение волосяных луковиц и ведет к истончению и выпадению волос.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Качество еды, экологическая обстановка, физическая активность и информационная нагрузка влияют на здоровье волос наравне со стрессом, рассказала кандидат медицинских наук, дерматолог-трихолог, главный врач Клиники здоровья имени М. Я. Мудрова Мария Халдина.

По словам эксперта, выпадение волос на фоне стресса называют общемировой проблемой, но сводить все только к переживаниям неверно. Факторов, ускоряющих потерю волос, гораздо больше, и они часто действуют вместе, отметила Халдина.

"О качестве пищи подскажет вкус, причем не специй и соусов, а самого продукта в чистом виде. Важно экологическое неблагополучие, особенно в мегаполисах. Малоподвижный образ жизни также имеет значение, замедляя обмен веществ и ослабляя сосуды. Не последнюю роль играет информационная перегрузка. Хотя ученые отмечают, что влияние социальных медиа на психику переоценивается, это лишь дополнительный механизм", - сказала эксперт "Ленте.ру"