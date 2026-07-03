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Володин поздравил граждан Белоруссии с Днем независимости - РИА Новости, 03.07.2026
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11:22 03.07.2026
Володин поздравил граждан Белоруссии с Днем независимости

Вячеслав Володин поздравил граждан Республики Беларусь с Днем независимости

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан Белоруссии с Днем независимости, отметив, что дружба, общая история и духовные ценности составляют основу стратегического партнерства двух стран в рамках Союзного государства.
Белоруссия 3 июля отмечает национальный праздник - День независимости, праздничные и торжественные мероприятия пройдут по всей республике.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил белорусский народ с Днем независимости Республики", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента, отметил, что этот праздник неразрывно связан со значимым событием для братских народов - освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.
"Дружба и взаимное уважение, общая история, духовные и нравственные ценности составляют основу развития стратегического партнерства России и Беларуси, интеграционных процессов в рамках Союзного государства и их парламентского измерения", - подчеркнул он.
Председатель ГД также пожелал гражданам Белоруссии благополучия и всего самого доброго.
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