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Почти 22 тысячи проб воды взяли в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 03.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:25 03.07.2026
Почти 22 тысячи проб воды взяли в Подмосковье за полгода

Специалисты взяли 21,99 тысячи проб воды в Подмосковье за 6 месяцев

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории исследует качество воды
Сотрудница лаборатории исследует качество воды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сотрудница лаборатории исследует качество воды. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты Мосводоканала в Подмосковье взяли 21,99 тысячи проб питьевой и сточной воды за полгода, только за первый месяц лета провели 3,798 тысячи таких исследований, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Контроль качества охватывает всю технологическую цепочку. Основное внимание – источникам воды. Из общего числа проб 14,84 тысячи (в том числе 2,354 тысячи, взятые в июне) отобраны на водозаборных узлах и артезианских скважинах. Это позволяет проверять безопасность ресурса на начальном этапе.
Также контролируют объекты водоотведения. Для проверки очистных сооружений и канализационных насосных станций провели 7,15 тысячи исследований (из них 1,444 тысячи в июне). Это позволяет следить, чтобы вода, возвращаемая в природу, соответствовала нормам.
Отбор проб – не просто забор воды, а технологическая процедура, которая исключает ошибки, отмечают в пресс-службе.
Чтобы избежать загрязнения, пробы помещают в стерильные контейнеры. На месте специалист измеряет базовые показатели: температуру, кислотно-щелочной баланс (pH), мутность и другие параметры.
Каждой пробе присваивают уникальный код, маркируют и составляют протокол отбора. Затем образцы оперативно отправляют в лабораторию для химического анализа.
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