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Экс-глава Гагаузии объяснила, почему премьер Молдавии ушел в отставку - РИА Новости, 03.07.2026
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13:53 03.07.2026
Экс-глава Гагаузии объяснила, почему премьер Молдавии ушел в отставку

Влах: Мунтяну ушел, чтобы на него не переложили ответственность за провалы

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах считает, что Мунтяну ушел, чтобы не быть "козлом отпущения" за экономические провалы правящей партии.
  • По словам Ирины Влах, премьер-министр решил сохранить свое достоинство.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну ушел в отставку, чтобы на него не переложили ответственность за экономические провалы правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), считает лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Ранее в пятницу премьер Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. При этом 25 июня президент Майя Санду убеждала журналистов, что отставок и перестановок в кабмине не будет.
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"Если бы премьер-министр не ушел сам, его бы убрали. Еще несколько месяцев назад я предупреждала: в ПДС хотят сделать Мунтяну козлом отпущения. Их цель была — свалить на него все провалы в экономике. Я тогда посоветовала премьеру не ждать, пока его унизительно выставят за дверь", - заявила Влах журналистам.
Она выразила уверенность, что Мунтяну решил сохранить свое достоинство, поэтому и ушел в отставку.
Мунтяну был утвержден премьером Молдавии в октябре 2025 года.
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