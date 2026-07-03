Экс-глава Гагаузии объяснила, почему премьер Молдавии ушел в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах считает, что Мунтяну ушел, чтобы не быть "козлом отпущения" за экономические провалы правящей партии.

По словам Ирины Влах, премьер-министр решил сохранить свое достоинство.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну ушел в отставку, чтобы на него не переложили ответственность за экономические провалы правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), считает лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

Ранее в пятницу премьер Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. При этом 25 июня президент Майя Санду убеждала журналистов, что отставок и перестановок в кабмине не будет.

"Если бы премьер-министр не ушел сам, его бы убрали. Еще несколько месяцев назад я предупреждала: в ПДС хотят сделать Мунтяну козлом отпущения. Их цель была — свалить на него все провалы в экономике. Я тогда посоветовала премьеру не ждать, пока его унизительно выставят за дверь", - заявила Влах журналистам.

Она выразила уверенность, что Мунтяну решил сохранить свое достоинство, поэтому и ушел в отставку.