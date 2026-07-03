Экс-глава Гагаузии объяснила, почему премьер Молдавии ушел в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах считает, что Мунтяну ушел, чтобы не быть "козлом отпущения" за экономические провалы правящей партии.
- По словам Ирины Влах, премьер-министр решил сохранить свое достоинство.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну ушел в отставку, чтобы на него не переложили ответственность за экономические провалы правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), считает лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Ранее в пятницу премьер Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. При этом 25 июня президент Майя Санду убеждала журналистов, что отставок и перестановок в кабмине не будет.
"Если бы премьер-министр не ушел сам, его бы убрали. Еще несколько месяцев назад я предупреждала: в ПДС хотят сделать Мунтяну козлом отпущения. Их цель была — свалить на него все провалы в экономике. Я тогда посоветовала премьеру не ждать, пока его унизительно выставят за дверь", - заявила Влах журналистам.
Она выразила уверенность, что Мунтяну решил сохранить свое достоинство, поэтому и ушел в отставку.
Мунтяну был утвержден премьером Молдавии в октябре 2025 года.