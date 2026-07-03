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Владимиров проверил возведение культурно-образовательного центра Ставрополя - РИА Новости, 03.07.2026
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Ставропольский край
 
11:45 03.07.2026
Владимиров проверил возведение культурно-образовательного центра Ставрополя

Владимиров побывал на стройке культурно-образовательного центра в Ставрополе

© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил возведение культурно-образовательного центра Ставрополя
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил возведение культурно-образовательного центра Ставрополя - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил возведение культурно-образовательного центра Ставрополя
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил в рамках рабочей поездки ход строительства культурно-образовательного и музейного комплекса в юго-западной части краевого центра, сообщает пресс-служба правительства региона.
Работы на объекте ведутся с 2024 года, в том числе за счет реализации региональной госпрограммы "Сохранение и развитие культуры" и в данный моменты выполнены на 51%.
В пятиэтажном здании площадью более 56 тысяч квадратных метров планируется разместить концертный зал на 2,5 тысячи мест, малый театральный зал на 600 зрителей, хореографические залы, музей, залы для занятий пением и хореографией. По планам комплекс должен начать работу до конца 2027 года.
Владимиров напомнил о данном ранее поручении – создании на базе центра полноценных образовательных площадок культурной направленности. Так, рассматривается вопрос об открытии филиала консерватории. Также обсужден вопрос организации отдельного входа и подъезда к обустроенному в центре Дворцу бракосочетаний.
"В таком крупном региональном центре как Ставрополь, обязательно должен быть хороший культурно-образовательный комплекс. Поэтому мы и приняли решение о его создании", - подчеркнул Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что открытие комплекса в следующем году станет подарком к 250-летию Ставрополя.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Ставропольский крайВладимир ВладимировСтаврополь
 
 
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