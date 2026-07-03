Владимиров проверил возведение культурно-образовательного центра Ставрополя

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил в рамках рабочей поездки ход строительства культурно-образовательного и музейного комплекса в юго-западной части краевого центра, сообщает пресс-служба правительства региона.

Работы на объекте ведутся с 2024 года, в том числе за счет реализации региональной госпрограммы "Сохранение и развитие культуры" и в данный моменты выполнены на 51%.

В пятиэтажном здании площадью более 56 тысяч квадратных метров планируется разместить концертный зал на 2,5 тысячи мест, малый театральный зал на 600 зрителей, хореографические залы, музей, залы для занятий пением и хореографией. По планам комплекс должен начать работу до конца 2027 года.

Владимиров напомнил о данном ранее поручении – создании на базе центра полноценных образовательных площадок культурной направленности. Так, рассматривается вопрос об открытии филиала консерватории. Также обсужден вопрос организации отдельного входа и подъезда к обустроенному в центре Дворцу бракосочетаний.

"В таком крупном региональном центре как Ставрополь, обязательно должен быть хороший культурно-образовательный комплекс. Поэтому мы и приняли решение о его создании", - подчеркнул Владимиров, его слова приводит пресс-служба.