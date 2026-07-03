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"Конфликты не красят спорт": Крюков о примирении Вяльбе и Губерниева - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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12:09 03.07.2026
"Конфликты не красят спорт": Крюков о примирении Вяльбе и Губерниева

Крюков прокомментировал примирение Вяльбе и Губерниева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНикита Крюков
Никита Крюков - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Никита Крюков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков считает примирение Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева положительным шагом для спорта.
  • В конце мая Губерниев и Вяльбе провели примирительную встречу в Москве, на которой договорились о совместной работе на благо российского лыжного спорта, а Губерниев принес Вяльбе извинения.
  • Никита Крюков выразил надежду, что конфликт был разрешен искренне и это пойдет на пользу лыжному спорту.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что примирение заместителя председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елены Вяльбе и комментатора Дмитрия Губерниева - это положительный шаг, потому что подобные ссоры не украшают спорт.
В конце мая Губерниев и Вяльбе провели примирительную встречу в Москве. Инициатором выступил глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Стороны договорились о совместной работе на благо российского лыжного спорта, а Губерниев принес Вяльбе извинения.
"Это очень интересно, я рад, что так получилось. Если это действительно было искренне сделано, не на камеру. Да и вообще непонятно, этот конфликт насколько был наигран. Или все-таки это было серьезно. Но в целом интерес к лыжам останется, несмотря на любые конфликты. Эти события уж точно не красят этот спорт. Наоборот, я думаю, сейчас все должно быть еще лучше", - сказал Крюков.
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СпортРоссияМоскваЕлена ВяльбеДмитрий СвищевЛыжные виды спорта
 
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