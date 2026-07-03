"Конфликты не красят спорт": Крюков о примирении Вяльбе и Губерниева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков считает примирение Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева положительным шагом для спорта.
- В конце мая Губерниев и Вяльбе провели примирительную встречу в Москве, на которой договорились о совместной работе на благо российского лыжного спорта, а Губерниев принес Вяльбе извинения.
- Никита Крюков выразил надежду, что конфликт был разрешен искренне и это пойдет на пользу лыжному спорту.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что примирение заместителя председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елены Вяльбе и комментатора Дмитрия Губерниева - это положительный шаг, потому что подобные ссоры не украшают спорт.
"Это очень интересно, я рад, что так получилось. Если это действительно было искренне сделано, не на камеру. Да и вообще непонятно, этот конфликт насколько был наигран. Или все-таки это было серьезно. Но в целом интерес к лыжам останется, несмотря на любые конфликты. Эти события уж точно не красят этот спорт. Наоборот, я думаю, сейчас все должно быть еще лучше", - сказал Крюков.