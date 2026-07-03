"Конфликты не красят спорт": Крюков о примирении Вяльбе и Губерниева

"Это очень интересно, я рад, что так получилось. Если это действительно было искренне сделано, не на камеру. Да и вообще непонятно, этот конфликт насколько был наигран. Или все-таки это было серьезно. Но в целом интерес к лыжам останется, несмотря на любые конфликты. Эти события уж точно не красят этот спорт. Наоборот, я думаю, сейчас все должно быть еще лучше", - сказал Крюков.