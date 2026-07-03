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Ветеринар предупредила, что животные могут отравиться средством от комаров - РИА Новости, 03.07.2026
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15:33 03.07.2026
Ветеринар предупредила, что животные могут отравиться средством от комаров

Фроленко: кошки и собаки могут получить отравление из-за средств от комаров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка кормит кошку
Девушка кормит кошку - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Девушка кормит кошку . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кошки и собаки могут получить отравление из-за средств от комаров, так как вдыхают пары и слизывают токсины с шерсти.
  • Наиболее опасны аэрозольные инсектициды, спирали, жидкости и пластины для фумигаторов с пиретроидами, а также концентрированные репелленты с резким запахом.
  • В качестве безопасной альтернативы рекомендуются москитные сетки, механические ловушки и средства с пометкой pet friendly.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кошки и собаки могут получить отравление из-за средств от комаров, так как они не только вдыхают пары, но и слизывают токсины с шерсти, сообщила ветврач компании - производителя натуральных рационов Superpet Елена Фроленко.
"Животные гораздо чувствительнее к химическим веществам, чем люди. Кошки и собаки вдыхают пары репеллентов, контактируют с ними через кожу и шерсть, а затем дополнительно получают дозу токсинов, когда вылизываются", - сказала Фроленко "Газете.Ru".
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По словам ветеринара, наиболее опасны аэрозольные инсектициды, спирали, жидкости и пластины для фумигаторов с пиретроидами, а также концентрированные репелленты с резким запахом. Даже небольшое количество таких веществ может вызвать серьезную интоксикацию, особенно если средство используется в закрытом помещении без проветривания, предупредила Фроленко.
"Нельзя распылять репелленты в комнате, где находится питомец. Во время обработки животных нужно выводить из помещения, а затем обязательно проветривать квартиру", - отметила ветеринар.
В качестве безопасной альтернативы Фроленко рекомендует москитные сетки, механические ловушки и средства с пометкой pet friendly. Однако кошек нельзя оставлять с москитными сетками на окнах - они могут выпасть, лучше установить специальные защитные сетки "антикошки", заключила специалист.
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