Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 2645 человек

МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Число погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 2645 человек, следует из сводки Министерства по коммуникациям и информации (MIPPCI).

« "2645 погибших, 12666 раненых. 6462 спасены живыми", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Согласно документу, без жилья в Венесуэле остаются более 15 тысяч человек, помощь оказана 86 117 семьям. Для временного размещения потерявших жилье открыты 59 временных лагерей.

Среди пострадавших власти распределили почти десять тысяч тонн продовольствия, десятки тысяч продуктовых наборов и полмиллиона литров питьевой воды. Медицинскую помощь получили 20 909 человек.

По данным правительства,стихия повредила в общей сложности 885 зданий, из которых 189 полностью обрушились. В ликвидации последствий катастрофы участвуют 3305 иностранных спасателей, а также 29 567 сотрудников различных местных служб и 25 846 добровольцев.

С момента землетрясений 24 июня в стране зарегистрировано 890 афтершоков.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5.