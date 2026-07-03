Венесуэла настроена пессимистично относительно помощи США, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5. Жертвами землетрясений стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.
- Экономист Мануэль Шутерланд сообщил, что венесуэльцы настроены пессимистически относительно готовности США помогать в восстановлении страны после землетрясения.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Венесуэльцы настроены пессимистически относительно готовности США помогать им в восстановлении страны после землетрясения, сообщил РИА Новости экономист Мануэль Шутерланд.
"Отношения с США очень мутные и непрозрачные, нет информации о том, как они развиваются. Поэтому ожидания (на помощь Вашингтона - ред.) в этих условиях довольно пессимистические", - рассказал эксперт.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. В начале июля МИД России сообщил о направлении в Каракас гуманитарной помощи.