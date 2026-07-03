Венесуэла не сможет восстановиться без внешней помощи, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Экономист Мануэль Шутерланд считает, что у Венесуэлы нет средств для восстановления после землетрясений.

По мнению эксперта, правительство Венесуэлы может рассчитывать только на масштабную международную помощь.

КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы не располагает достаточными средствами для восстановления после разрушительных землетрясений без внешней помощи, поделился мнением с РИА Новости экономист Мануэль Шутерланд.

"У Венесуэлы нет ни международных резервов, ни специальных фондов для целей (восстановления - ред.), ни возможности перенаправить средства... для покрытия этих расходов", - заявил эксперт.

Он выразил мнение, что единственное, на что могут рассчитывать власти Венесуэлы, - это масштабная международная помощь.

"Непонятно, как правительство сможет действительно выйти из этой ситуации, если не с помощью масштабной международной гуманитарной помощи", - полагает Шутерланд.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.