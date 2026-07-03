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Венесуэла не сможет восстановиться без внешней помощи, считает эксперт - РИА Новости, 03.07.2026
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17:23 03.07.2026
Венесуэла не сможет восстановиться без внешней помощи, считает эксперт

Экономист Шутерланд: Венесуэла не сможет восстановиться без международной помощи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономист Мануэль Шутерланд считает, что у Венесуэлы нет средств для восстановления после землетрясений.
  • По мнению эксперта, правительство Венесуэлы может рассчитывать только на масштабную международную помощь.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы не располагает достаточными средствами для восстановления после разрушительных землетрясений без внешней помощи, поделился мнением с РИА Новости экономист Мануэль Шутерланд.
Венесуэлы нет ни международных резервов, ни специальных фондов для целей (восстановления - ред.), ни возможности перенаправить средства... для покрытия этих расходов", - заявил эксперт.
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Он выразил мнение, что единственное, на что могут рассчитывать власти Венесуэлы, - это масштабная международная помощь.
"Непонятно, как правительство сможет действительно выйти из этой ситуации, если не с помощью масштабной международной гуманитарной помощи", - полагает Шутерланд.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. В начале июля МИД России сообщил о направлении в Каракас гуманитарной помощи.
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