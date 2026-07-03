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Венесуэла благодарна каждому за поддержку после землетрясения, заявил посол - РИА Новости, 03.07.2026
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15:03 03.07.2026
Венесуэла благодарна каждому за поддержку после землетрясения, заявил посол

Посол Веласкес: Венесуэла благодарна каждому за поддержку после землетрясения

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Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Каракасе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венесуэла выразила благодарность другим странам за поддержку и помощь после землетрясения.
  • Посол Венесуэлы в России подчеркнул, что истинная дружба между народами закаляется при невзгодах.
  • Посол призвал к отмене санкций против Венесуэлы в качестве меры поддержки после землетрясения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Венесуэла благодарна каждому за слова поддержки и протянутую руку помощи после потрясшего страну землетрясения, заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
"Представителям наших братских стран, присутствующим сегодня с нами: мы благодарим вас за каждое послание с соболезнованиями, каждую протянутую руку помощи и каждый жест технического и гуманитарного сотрудничества", - сказал он в ходе торжественной церемонии, посвященной 215-й годовщине подписания Декларации независимости.
Именно этот дух мира и взаимопонимания уполномоченный президент страны Делси Родригес поставила в основу внешней политики Венесуэлы во время этого кризиса, отметил дипломат.
"В дипломатии союзы заключаются на бумаге, но истинная дружба между народами закаляется при невзгодах. Венесуэла никогда не забудет тех, кто протянул нам руку помощи в эти трудные времена для нашего народа", - подчеркнул он.
Посол также призвал к отмене односторонних принудительных мер и любых других видов санкций против Венесуэлы в качестве бесценной меры поддержки и гуманитарного сотрудничества с ее народом после разрушительных последствий двойного землетрясения.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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В миреВенесуэлаРоссияСШАДелси РодригесВладимир ПутинЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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