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Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в общих могилах - РИА Новости, 03.07.2026
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05:29 03.07.2026
Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в общих могилах

Власти Венесуэлы исключили захоронение жертв землетрясения в общих могилах

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Венесуэле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в результате землетрясений в общих могилах.
  • Тела погибших проходят процедуру идентификации по отпечаткам пальцев, фотографиям и судебно-медицинской стоматологической экспертизе.
  • На каждого погибшего оформляется отдельное дело, позволяющее установить его личность и передать тело родственникам.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в результате разрушительных землетрясений в общих могилах - все тела проходят процедуру идентификации в соответствии с национальными и международными протоколами, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Я сразу сказала: никто не будет захоронен в общей могиле. И первое распоряжение, которое я дала, - проводить идентификацию по отпечаткам пальцев. Если это невозможно, используются фотографии, а затем судебно-медицинская стоматологическая экспертиза", - сказала Родригес на пресс-конференции.
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По ее словам, в штате Ла-Гуайра была для этих целей развернута специализированная временная служба, к работе которой привлечены Национальная служба судебно-медицинской экспертизы, Генеральная прокуратура и органы регистрации актов гражданского состояния. На каждого погибшего оформляется отдельное дело, позволяющее установить его личность и передать тело родственникам.
"Все судебно-медицинские эксперты работают над тем, чтобы у каждого погибшего было досье, которое позволит его опознать. В ряде случаев родственники уже забрали тела: некоторые приняли решение о кремации, другие - о захоронении", - добавила она.
Применяемые процедуры, как отметила Родригес, соответствуют как международным стандартам, так и законодательству Венесуэлы, регулирующему обращение с телами погибших при стихийных бедствиях.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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