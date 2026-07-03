Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в общих могилах

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в результате землетрясений в общих могилах.

Тела погибших проходят процедуру идентификации по отпечаткам пальцев, фотографиям и судебно-медицинской стоматологической экспертизе.

На каждого погибшего оформляется отдельное дело, позволяющее установить его личность и передать тело родственникам.

КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы не будут хоронить погибших в результате разрушительных землетрясений в общих могилах - все тела проходят процедуру идентификации в соответствии с национальными и международными протоколами, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

"Я сразу сказала: никто не будет захоронен в общей могиле. И первое распоряжение, которое я дала, - проводить идентификацию по отпечаткам пальцев. Если это невозможно, используются фотографии, а затем судебно-медицинская стоматологическая экспертиза", - сказала Родригес на пресс-конференции.

По ее словам, в штате Ла-Гуайра была для этих целей развернута специализированная временная служба, к работе которой привлечены Национальная служба судебно-медицинской экспертизы, Генеральная прокуратура и органы регистрации актов гражданского состояния. На каждого погибшего оформляется отдельное дело, позволяющее установить его личность и передать тело родственникам.

"Все судебно-медицинские эксперты работают над тем, чтобы у каждого погибшего было досье, которое позволит его опознать. В ряде случаев родственники уже забрали тела: некоторые приняли решение о кремации, другие - о захоронении", - добавила она.

Применяемые процедуры, как отметила Родригес, соответствуют как международным стандартам, так и законодательству Венесуэлы , регулирующему обращение с телами погибших при стихийных бедствиях.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США , составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.