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В Венесуэле учредили награду для спасателей, рассказала Родригес - РИА Новости, 03.07.2026
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05:21 03.07.2026
В Венесуэле учредили награду для спасателей, рассказала Родригес

Родригес: правительство учредило для спасателей награду "Герой Венесуэлы"

© REUTERS / Maxwell BricenoСпасатели оказывают помощь после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Спасатели оказывают помощь после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Спасатели оказывают помощь после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Венесуэлы учредило награду «Герой Венесуэлы» для иностранных и венесуэльских спасателей, а также глав государств и правительств, оказавших помощь после землетрясений.
  • Награда «Герой Венесуэлы» также вручена 151 поисковой собаке, работавшей в составе кинологических подразделений.
  • В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, жертвами которых стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы учредило награду "Герой Венесуэлы", которой отмечают иностранных и венесуэльских спасателей, а также глав государств и правительств, оказавших помощь стране после разрушительных землетрясений 24 июня, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"Я распорядилась учредить награду "Герой Венесуэлы". Она вручена и продолжает вручаться спасателям, которые уезжают из нашей страны. Она также вручена главам государств и правительств, кем бы они ни были, от имени нашей родины. Награда "Герой Венесуэлы" также вручена 151 поисковой собаке, работавшей здесь в составе кинологических подразделений", - сказала Родригес на пресс-конференции.
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По ее словам, власти республики благодарны всем странам, направившим помощь, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с некоторыми из них.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, их жертвами стали 2595 человек, более 12 тысяч получили ранения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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