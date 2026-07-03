В Венесуэле учредили награду для спасателей, рассказала Родригес

КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Правительство Венесуэлы учредило награду "Герой Венесуэлы", которой отмечают иностранных и венесуэльских спасателей, а также глав государств и правительств, оказавших помощь стране после разрушительных землетрясений 24 июня, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"Я распорядилась учредить награду "Герой Венесуэлы". Она вручена и продолжает вручаться спасателям, которые уезжают из нашей страны. Она также вручена главам государств и правительств, кем бы они ни были, от имени нашей родины. Награда "Герой Венесуэлы" также вручена 151 поисковой собаке, работавшей здесь в составе кинологических подразделений", - сказала Родригес на пресс-конференции.