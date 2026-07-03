Венесуэла открыла международный счет для пожертвований

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) для сбора пожертвований на строительство жилья для пострадавших от землетрясений.

Также открывается отдельный фонд в государственном банке Bandes для пожертвований внутри страны.

Правительство Венесуэлы ведет переговоры с международными финансовыми организациями, которые предложили безвозмездную помощь и кредитные линии на восстановление страны.

КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) для сбора пожертвований на строительство жилья для пострадавших от разрушительных землетрясений, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

"Мы уже открыли счет в CAF для международных денежных пожертвований. Все средства, которые поступят в CAF, будут направлены на строительство жилья. Будут действовать все механизмы аудита, именно поэтому средства размещаются в международном банке", - сказала Родригес на пресс-конференции.

По ее словам, цель Каракаса , помимо спасения жизней, - всесторонняя помощь пострадавшим от двойного землетрясения и восстановление поврежденных и разрушенных объектов.

Родригес также сообщила, что власти открывают отдельный фонд в государственном банке Bandes для пожертвований внутри страны, средства которого также будут направлены на строительство жилья.

По ее словам, правительство уже ведет переговоры с Банком развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF), Международным валютным фондом, Всемирным банком и Межамериканским банком развития. Эти организации, как отметила Родригес, предложили Венесуэле безвозмездную помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия, а также кредитные линии на восстановление страны.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.