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Венесуэла открыла международный счет для пожертвований - РИА Новости, 03.07.2026
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05:12 03.07.2026
Венесуэла открыла международный счет для пожертвований

Венесуэла открыла счет в CAF для сбора пожертвований на строительство жилья

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Венесуэле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) для сбора пожертвований на строительство жилья для пострадавших от землетрясений.
  • Также открывается отдельный фонд в государственном банке Bandes для пожертвований внутри страны.
  • Правительство Венесуэлы ведет переговоры с международными финансовыми организациями, которые предложили безвозмездную помощь и кредитные линии на восстановление страны.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы открыли специальный международный счет в Банке развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) для сбора пожертвований на строительство жилья для пострадавших от разрушительных землетрясений, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Мы уже открыли счет в CAF для международных денежных пожертвований. Все средства, которые поступят в CAF, будут направлены на строительство жилья. Будут действовать все механизмы аудита, именно поэтому средства размещаются в международном банке", - сказала Родригес на пресс-конференции.
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По ее словам, цель Каракаса, помимо спасения жизней, - всесторонняя помощь пострадавшим от двойного землетрясения и восстановление поврежденных и разрушенных объектов.
Родригес также сообщила, что власти открывают отдельный фонд в государственном банке Bandes для пожертвований внутри страны, средства которого также будут направлены на строительство жилья.
По ее словам, правительство уже ведет переговоры с Банком развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF), Международным валютным фондом, Всемирным банком и Межамериканским банком развития. Эти организации, как отметила Родригес, предложили Венесуэле безвозмездную помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия, а также кредитные линии на восстановление страны.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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