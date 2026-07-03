В Венесуэле продолжится поиск людей, оказавшихся под завалами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поиск людей под завалами после землетрясения в Венесуэле продолжается.
- Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5, а Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Поиск людей, оказавшихся под завалами после землетрясения в Венесуэле, продолжится, сообщила журналистам уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Вчера исполнилось восемь дней со дня землетрясения, но мы не закрыли фазу поиска и спасения (людей - ред.), мы продолжаем работать... потому что есть мать, отец, брат, сестра, бабушка, дядя, которые страдают (зная, что их родственник может оставаться под завалами - ред). Поэтому мы не будем отдыхать", - сказала она.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.