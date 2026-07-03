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В Венесуэле продолжится поиск людей, оказавшихся под завалами - РИА Новости, 03.07.2026
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05:07 03.07.2026
В Венесуэле продолжится поиск людей, оказавшихся под завалами

Родригес: поиск людей, оказавшихся под завалами после землетрясения, продолжится

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиск людей под завалами после землетрясения в Венесуэле продолжается.
  • Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5, а Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Поиск людей, оказавшихся под завалами после землетрясения в Венесуэле, продолжится, сообщила журналистам уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Вчера исполнилось восемь дней со дня землетрясения, но мы не закрыли фазу поиска и спасения (людей - ред.), мы продолжаем работать... потому что есть мать, отец, брат, сестра, бабушка, дядя, которые страдают (зная, что их родственник может оставаться под завалами - ред). Поэтому мы не будем отдыхать", - сказала она.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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