В Венесуэле продолжится поиск людей, оказавшихся под завалами

"Вчера исполнилось восемь дней со дня землетрясения, но мы не закрыли фазу поиска и спасения (людей - ред.), мы продолжаем работать... потому что есть мать, отец, брат, сестра, бабушка, дядя, которые страдают (зная, что их родственник может оставаться под завалами - ред). Поэтому мы не будем отдыхать", - сказала она.