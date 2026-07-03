Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 2500

Спасатели на месте обрушения в результате землетрясения в Венесуэле. Архивное фото

Спасатели на месте обрушения в результате землетрясения в Венесуэле

© REUTERS / Maxwell Briceno Спасатели на месте обрушения в результате землетрясения в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате землетрясения в Венесуэле погибло 2595 человек.

Еще 12 400 получили ранения.

КАРАКАС, 3 июл — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.

"На сегодняшний день это 2595 погибших", — сказала она журналистам.

Количество раненых при этом достигло 12 400.

Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.

Из-за бедствия полностью разрушились 189 зданий. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра.

Землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.