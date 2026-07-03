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Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 2500 - РИА Новости, 03.07.2026
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04:38 03.07.2026 (обновлено: 05:08 03.07.2026)
Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 2500

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек

© REUTERS / Maxwell BricenoСпасатели на месте обрушения в результате землетрясения в Венесуэле
Спасатели на месте обрушения в результате землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Спасатели на месте обрушения в результате землетрясения в Венесуэле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате землетрясения в Венесуэле погибло 2595 человек.
  • Еще 12 400 получили ранения.
КАРАКАС, 3 июл — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
"На сегодняшний день это 2595 погибших", — сказала она журналистам.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Руководство штата Ла-Гуайра погибло при землетрясении, заявила Родригес
04:28
Количество раненых при этом достигло 12 400.
Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
Из-за бедствия полностью разрушились 189 зданий. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра.
Землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.
 
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