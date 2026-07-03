Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 2500

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате землетрясения в Венесуэле погибло 2595 человек.
- Еще 12 400 получили ранения.
КАРАКАС, 3 июл — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 2595 человек, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
"На сегодняшний день это 2595 погибших", — сказала она журналистам.
Количество раненых при этом достигло 12 400.
Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
Из-за бедствия полностью разрушились 189 зданий. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра.
Землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.