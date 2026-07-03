Руководство штата Ла-Гуайра погибло при землетрясении, заявила Родригес

"Те, кто остался жив, были там, помогая в спасательных работах. Погибли и военнослужащие. Я была с одним из командиров наших вооруженных сил, который потерял жену, двоих детей и мать в Ла-Гуайре, и при этом помогал в одном из временных лагерей", - добавила глава государства.