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Руководство штата Ла-Гуайра погибло при землетрясении, заявила Родригес - РИА Новости, 03.07.2026
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04:28 03.07.2026
Руководство штата Ла-Гуайра погибло при землетрясении, заявила Родригес

В Венесуэле из-за землетрясения погибли почти все руководство штата Ла-Гуайра

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате землетрясений 24 июня в венесуэльском штате Ла-Гуайра погибли почти все руководители администрации губернатора, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
  • Она также сообщила, что при землетрясениях в Венесуэле полностью обрушились 189 зданий. По ее словам, три из них находились в муниципалитете Чакао штата Миранда, пять — в Каракасе, одно — в Тукакасе, остальные - в штате Ла-Гуайра.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Большинство руководителей администрации венесуэльского штата Ла-Гуайра погибли в результате разрушительных землетрясений 24 июня, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"Мы потеряли и государственных служащих. И трагедия заключается в том, что в штате Ла-Гуайра погибли почти все руководители администрации губернатора. Погибли сотрудники служб безопасности Ла-Гуайры, погибли сотрудники мэрии", - сказала Родригес на пресс-конференции, которую транслирует национальное ТВ.
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По ее словам, выжившие сотрудники государственных структур сразу после стихийного бедствия участвовали в спасательной операции.
"Те, кто остался жив, были там, помогая в спасательных работах. Погибли и военнослужащие. Я была с одним из командиров наших вооруженных сил, который потерял жену, двоих детей и мать в Ла-Гуайре, и при этом помогал в одном из временных лагерей", - добавила глава государства.
Она также сообщила, что при землетрясениях в Венесуэле полностью обрушились 189 зданий. По ее словам, три из них находились в муниципалитете Чакао штата Миранда, пять — в Каракасе, одно — в Тукакасе, остальные - в штате Ла-Гуайра.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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