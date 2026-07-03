Руководство штата Ла-Гуайра погибло при землетрясении, заявила Родригес

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате землетрясений 24 июня в венесуэльском штате Ла-Гуайра погибли почти все руководители администрации губернатора, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
- Она также сообщила, что при землетрясениях в Венесуэле полностью обрушились 189 зданий. По ее словам, три из них находились в муниципалитете Чакао штата Миранда, пять — в Каракасе, одно — в Тукакасе, остальные - в штате Ла-Гуайра.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Большинство руководителей администрации венесуэльского штата Ла-Гуайра погибли в результате разрушительных землетрясений 24 июня, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"Мы потеряли и государственных служащих. И трагедия заключается в том, что в штате Ла-Гуайра погибли почти все руководители администрации губернатора. Погибли сотрудники служб безопасности Ла-Гуайры, погибли сотрудники мэрии", - сказала Родригес на пресс-конференции, которую транслирует национальное ТВ.
По ее словам, выжившие сотрудники государственных структур сразу после стихийного бедствия участвовали в спасательной операции.
"Те, кто остался жив, были там, помогая в спасательных работах. Погибли и военнослужащие. Я была с одним из командиров наших вооруженных сил, который потерял жену, двоих детей и мать в Ла-Гуайре, и при этом помогал в одном из временных лагерей", - добавила глава государства.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.