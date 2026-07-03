Число пострадавших при землетрясении в Венесуэле превысило 12 тысяч человек

КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Число людей, раненных при сильном землетрясении в Венесуэле, превысило 12 тысяч, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.

Родригес отметила, что раненых лечат как в государственных, так и в частных клиниках. В последних - за счет государства.