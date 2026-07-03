Число пострадавших при землетрясении в Венесуэле превысило 12 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число раненых при землетрясении в Венесуэле превысило 12 тысяч, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
- По ее словам, вся система здравоохранения Венесуэлы задействована для лечения пострадавших, в том числе в частных клиниках за счет государства.
КАРАКАС, 3 июл - РИА Новости. Число людей, раненных при сильном землетрясении в Венесуэле, превысило 12 тысяч, сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес.
"Вся система здравоохранения Венесуэлы задействована, чтобы принять 12 400 раненых, которые есть на сегодняшний момент", - сказала она журналистам.
Родригес отметила, что раненых лечат как в государственных, так и в частных клиниках. В последних - за счет государства.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.