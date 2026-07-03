Четырехкратный победитель "Тур де Франс" объявил о завершении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский велогонщик Крис Фрум объявил о завершении профессиональной карьеры.

Причиной завершения карьеры стала серьезная авария на тренировке в августе 2025 года, после которой Фрум перенес операцию из-за множественных травм.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британский велогонщик Крис Фрум объявил о завершении профессиональной карьеры.

В августе 2025 года Фрум попал в аварию на тренировке и был экстренно госпитализирован. Британец перенес операцию по поводу пяти сломанных ребер, пневмоторакса и перелома поясничного позвонка. Он также перенес разрыв перикардиальных оболочек, окружающих сердце. С тех пор велогонщик не участвовал в соревнованиях.

"Закончилась ли моя карьера? Да. К сожалению, было то падение прошлым летом. Я не хотел, чтобы все так закончилось. Но даже тогда я понимал, что все кончено", - заявил Фрум в интервью бельгийскому телеканалу Sporza.