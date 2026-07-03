Четырехкратный победитель "Тур де Франс" объявил о завершении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский велогонщик Крис Фрум объявил о завершении профессиональной карьеры.
- Причиной завершения карьеры стала серьезная авария на тренировке в августе 2025 года, после которой Фрум перенес операцию из-за множественных травм.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британский велогонщик Крис Фрум объявил о завершении профессиональной карьеры.
В августе 2025 года Фрум попал в аварию на тренировке и был экстренно госпитализирован. Британец перенес операцию по поводу пяти сломанных ребер, пневмоторакса и перелома поясничного позвонка. Он также перенес разрыв перикардиальных оболочек, окружающих сердце. С тех пор велогонщик не участвовал в соревнованиях.
"Закончилась ли моя карьера? Да. К сожалению, было то падение прошлым летом. Я не хотел, чтобы все так закончилось. Но даже тогда я понимал, что все кончено", - заявил Фрум в интервью бельгийскому телеканалу Sporza.
Фруму 41 год. Он четыре раза выиграл многодневку "Тур де Франс" (2013, 2015, 2016, 2017). Также он побеждал на "Джиро д'Италия" (2018) и "Вуэльте Испании" (2017). Он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в индивидуальной гонке (2012, 2016) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2017).