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Четырехкратный победитель "Тур де Франс" объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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13:26 03.07.2026
Четырехкратный победитель "Тур де Франс" объявил о завершении карьеры

Четырехкратный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум завершил карьеру

© Фото : A.S.O.Крис Фрум
Крис Фрум - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : A.S.O.
Крис Фрум. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский велогонщик Крис Фрум объявил о завершении профессиональной карьеры.
  • Причиной завершения карьеры стала серьезная авария на тренировке в августе 2025 года, после которой Фрум перенес операцию из-за множественных травм.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четырехкратный победитель "Тур де Франс" британский велогонщик Крис Фрум объявил о завершении профессиональной карьеры.
В августе 2025 года Фрум попал в аварию на тренировке и был экстренно госпитализирован. Британец перенес операцию по поводу пяти сломанных ребер, пневмоторакса и перелома поясничного позвонка. Он также перенес разрыв перикардиальных оболочек, окружающих сердце. С тех пор велогонщик не участвовал в соревнованиях.
"Закончилась ли моя карьера? Да. К сожалению, было то падение прошлым летом. Я не хотел, чтобы все так закончилось. Но даже тогда я понимал, что все кончено", - заявил Фрум в интервью бельгийскому телеканалу Sporza.
Фруму 41 год. Он четыре раза выиграл многодневку "Тур де Франс" (2013, 2015, 2016, 2017). Также он побеждал на "Джиро д'Италия" (2018) и "Вуэльте Испании" (2017). Он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в индивидуальной гонке (2012, 2016) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2017).
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