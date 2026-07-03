Краткий пересказ от РИА ИИ Роберто Ванначчи, лидер правой партии «Национальное будущее», заявил, что Европа стала беднее и нестабильнее, чем была раньше.

Ванначчи раскритиковал оказание Евросоюзом помощи Украине и назвал работу Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен провальной.

По мнению Ванначчи, ЕС стал более зависимым от США и тратит 80–90 миллиардов евро на поддержку Украины вместо инвестиций во внутреннюю безопасность и социальную сферу.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Итальянский евродепутат, лидер правой партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи заявил, что Европа стала беднее и нестабильнее, чем была раньше, и раскритиковал оказание Евросоюзом помощи Украине, указав на то, что из-за этого Европа оказывается "настоящим неудачником".

Кроме того, говоря об оказании Евросоюзом помощи Украине, Ванначчи заявил, что "настоящим неудачником оказывается Европа", а ЕС стал более зависимым от США. Как отмечается, он указал на то, что ЕС стал больше платить за энергоносители и тратит "80-90 миллиардов евро" на поддержку Украины вместо того, чтобы инвестировать в здравоохранение, рабочие места и внутреннюю безопасность.

"В течение четырех лет Европа придерживалась одной и той же стратегии... Результаты видны всем", - добавил он.

Ванначчи в начале февраля вышел из партии "Лига" и объявил о создании новой политической силы "Национальное будущее". Причинами ухода Ванначчи из "Лиги" стало несогласие по ряду важных вопросов, включающих поддержку Украины. Помощь Киеву он называл "налогом для итальянцев" и считал ошибкой отказ от жесткой линии по поставкам оружия после того, как "Лига" поддержала законопроект о продолжении помощи в этом году.