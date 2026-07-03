Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роберто Ванначчи, лидер правой партии «Национальное будущее», заявил, что Европа стала беднее и нестабильнее, чем была раньше.
- Ванначчи раскритиковал оказание Евросоюзом помощи Украине и назвал работу Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен провальной.
- По мнению Ванначчи, ЕС стал более зависимым от США и тратит 80–90 миллиардов евро на поддержку Украины вместо инвестиций во внутреннюю безопасность и социальную сферу.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Итальянский евродепутат, лидер правой партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи заявил, что Европа стала беднее и нестабильнее, чем была раньше, и раскритиковал оказание Евросоюзом помощи Украине, указав на то, что из-за этого Европа оказывается "настоящим неудачником".
"Европа стала менее стабильной, менее богатой и менее продуктивной, чем была раньше", - заявил Ванначчи в интервью порталу Euractiv, назвав работу Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен провальной.
Кроме того, говоря об оказании Евросоюзом помощи Украине, Ванначчи заявил, что "настоящим неудачником оказывается Европа", а ЕС стал более зависимым от США. Как отмечается, он указал на то, что ЕС стал больше платить за энергоносители и тратит "80-90 миллиардов евро" на поддержку Украины вместо того, чтобы инвестировать в здравоохранение, рабочие места и внутреннюю безопасность.
"В течение четырех лет Европа придерживалась одной и той же стратегии... Результаты видны всем", - добавил он.
Ванначчи в начале февраля вышел из партии "Лига" и объявил о создании новой политической силы "Национальное будущее". Причинами ухода Ванначчи из "Лиги" стало несогласие по ряду важных вопросов, включающих поддержку Украины. Помощь Киеву он называл "налогом для итальянцев" и считал ошибкой отказ от жесткой линии по поставкам оружия после того, как "Лига" поддержала законопроект о продолжении помощи в этом году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.