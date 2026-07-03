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"Господин Мерц никогда не упускает случая помочь кровавому клоуну Зеленскому выследить беглых крепостных и затащить их обратно в мясорубку. В стране Четырех Свобод нет спасения от своего "патриотического долга". Боже, помоги украинским мужчинам выжить в условиях этих "европейских ценностей", — написала она.