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"Нет спасения". В Киеве пришли в ужас из-за неожиданного удара Запада - РИА Новости, 03.07.2026
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16:09 03.07.2026 (обновлено: 18:56 03.07.2026)
"Нет спасения". В Киеве пришли в ужас из-за неожиданного удара Запада

Историк Гавришко осудила помощь Германии в возвращении украинцев на родину

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марта Гавришко раскритиковала решение Германии помочь Киеву в возвращении украинцев, подлежащих военной службе.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X раскритиковала решение Германии помочь Киеву в возвращении на родину украинцев, подлежащих военной службе.
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"Господин Мерц никогда не упускает случая помочь кровавому клоуну Зеленскому выследить беглых крепостных и затащить их обратно в мясорубку. В стране Четырех Свобод нет спасения от своего "патриотического долга". Боже, помоги украинским мужчинам выжить в условиях этих "европейских ценностей", — написала она.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
"Он угрожал". Неожиданный шаг против Украины вызвал переполох в Германии
26 июня, 16:38
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Еврокомиссия хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него военнообязанных. Сам прием беженцев с Украины продлят еще на год, до марта 2028 года, добавил Брюннер. По его словам, тех мужчин призывного возраста, которые уже находятся в ЕС, лишать текущего статуса не будут — нововведение коснется только вновь прибывающих.
Еврокомиссар отметил, что просьба об изменении условий исходила от Киева. При этом он отказался признать новую меру дискриминационной. Кроме того, ЕС планирует активнее работать над добровольным возвращением украинцев на родину.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Вчера, 06:14
 
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