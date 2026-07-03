Апелляционная палата ВАКС отказала в передаче дела Тимошенко в другой суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказала в передаче дела Юлии Тимошенко в другой суд.
- Защита Тимошенко ходатайствовала о передаче дела в Киевский апелляционный суд, считая, что ВАКС не может беспристрастно рассматривать дело.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где обсуждается оплата голосования в парламенте, на что Тимошенко заявила, что на записи не ее голос.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины отказала в передаче в другой суд дела лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов Верховной рады, сообщает украинская неправительственная организация Transparency International Ukraine.
"Сегодня апелляционная палата ВАКС рассмотрела ходатайство защитника депутата Юлии Тимошенко об изменении подсудности уголовного производства. Коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства и оставила дело на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
Телеканал "Общественное" в свою очередь сообщил, что ранее защита Тимошенко ходатайствовала, чтобы дело передали в Киевский апелляционный суд, поскольку ее заместитель по парламентской фракции Сергей Власенко возглавляет временную следственную комиссию Рады, которая расследует работу правоохранительных органов и судов, в том числе ВАКС. По мнению адвокатов, из-за этого именно этот суд не может беспристрастно рассматривать дело.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в январе сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, которая предлагала неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. ВАКС 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января.