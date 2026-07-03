Рейтинг@Mail.ru
Апелляционная палата ВАКС отказала в передаче дела Тимошенко в другой суд - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 03.07.2026
Апелляционная палата ВАКС отказала в передаче дела Тимошенко в другой суд

Апелляционная палата ВАКС отказала в передаче дела Юлии Тимошенко в другой суд

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказала в передаче дела Юлии Тимошенко в другой суд.
  • Защита Тимошенко ходатайствовала о передаче дела в Киевский апелляционный суд, считая, что ВАКС не может беспристрастно рассматривать дело.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где обсуждается оплата голосования в парламенте, на что Тимошенко заявила, что на записи не ее голос.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины отказала в передаче в другой суд дела лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов Верховной рады, сообщает украинская неправительственная организация Transparency International Ukraine.
"Сегодня апелляционная палата ВАКС рассмотрела ходатайство защитника депутата Юлии Тимошенко об изменении подсудности уголовного производства. Коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства и оставила дело на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
Телеканал "Общественное" в свою очередь сообщил, что ранее защита Тимошенко ходатайствовала, чтобы дело передали в Киевский апелляционный суд, поскольку ее заместитель по парламентской фракции Сергей Власенко возглавляет временную следственную комиссию Рады, которая расследует работу правоохранительных органов и судов, в том числе ВАКС. По мнению адвокатов, из-за этого именно этот суд не может беспристрастно рассматривать дело.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в январе сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, которая предлагала неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. ВАКС 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Гадалка Ермака смеялась над попытками НАБУ бороться с коррупцией
21 мая, 01:51
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоСергей ВласенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала