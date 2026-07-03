Апелляционная палата ВАКС отказала в передаче дела Тимошенко в другой суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в январе сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, которая предлагала неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. ВАКС 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января.