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Во Флориде женщина застрелила мужчину около гипермаркета Walmart - РИА Новости, 03.07.2026
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03:28 03.07.2026
Во Флориде женщина застрелила мужчину около гипермаркета Walmart

Во Флориде женщина застрелила мужчину из-за места на парковке у гипермаркета

© AP Photo / Laura HealdПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Laura Heald
Полиция в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина во Флориде застрелила мужчину около гипермаркета Walmart.
  • Инцидент произошел в окрестностях Форт-Лодердейла из-за спора о месте на парковке.
  • Женщина заявила, что стреляла в целях самообороны.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Женщина во Флориде застрелила мужчину около гипермаркета Walmart, сообщает офис шерифа округа Броуард, по данным американских СМИ, спор произошел из-за места на парковке.
"Офицеры, прибывшие на место, обнаружили Барта Дигульельмо с огнестрельным ранением. Он скончался в больнице", - говорится в сообщении офиса шерифа.
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Правоохранители уточнили, что инцидент произошел в окрестностях Форт-Лодерлейл, на побережье Атлантического океана между Палм-Бич и Майами.
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"Женщина на месте сотрудничала с детективами, сообщив, что стреляла в целях самообороны", - информируют правоохранители.
Решение о предъявлении обвинений будет принято прокуратурой по результатам расследования, говорится в сообщении.
Некоторые американские СМИ утверждают, что 62-летний погибший был из штата Нью-Джерси и имел статус ветерана армии. По их данным, причиной инцидента стал спор из-за места на парковке.
На распространенных в соцсетях и телеканалами кадрах женщина на краю единственного свободного парковочного места стреляет мужчине в живот, когда он приближается к ней.
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