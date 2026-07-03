Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции.

Экс-генпрокурор Зебро получил международную защиту и политическое убежище в Венгрии, но сейчас находится в США.

Польская прокуратура подозревает Зебро в создании организованной преступной группы, присвоении денежных средств и заведомо ложных свидетельствах в документах.

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции.

Ранее являющийся фигурантом уголовного дела Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе с супругой, однако еще до прихода к власти нынешний премьер Петер Мадьяр пообещал, что отменит данное решение. Суд в Польше заочно арестовал экс-генпрокурора. Он объявлен в розыск. В начале мая стало известно, что Зебро находится в США.

"Наши американские союзники имеют слабость к нынешней оппозиции, в том числе к министру Зебро", - сказал Туск журналистам.

При этом он признал, что не может повлиять на решение США принять у себя Зебро.

"Мое влияние на решения администрации президента (США) Трампа является очень умеренным", - сказал Туск.