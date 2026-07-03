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Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции - РИА Новости, 03.07.2026
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15:02 03.07.2026
Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции

Премьер Польши Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции.
  • Экс-генпрокурор Зебро получил международную защиту и политическое убежище в Венгрии, но сейчас находится в США.
  • Польская прокуратура подозревает Зебро в создании организованной преступной группы, присвоении денежных средств и заведомо ложных свидетельствах в документах.
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции.
Ранее являющийся фигурантом уголовного дела Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе с супругой, однако еще до прихода к власти нынешний премьер Петер Мадьяр пообещал, что отменит данное решение. Суд в Польше заочно арестовал экс-генпрокурора. Он объявлен в розыск. В начале мая стало известно, что Зебро находится в США.
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"Наши американские союзники имеют слабость к нынешней оппозиции, в том числе к министру Зебро", - сказал Туск журналистам.
При этом он признал, что не может повлиять на решение США принять у себя Зебро.
"Мое влияние на решения администрации президента (США) Трампа является очень умеренным", - сказал Туск.
По данным польской прокуратуры, Зебро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении денежных средств, а также в заведомо ложных свидетельствах в документах.
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