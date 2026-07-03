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В Турции заявили о намерении вступить в Единую зону платежей в евро - РИА Новости, 03.07.2026
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09:24 03.07.2026
В Турции заявили о намерении вступить в Единую зону платежей в евро

Турция заявила о желании присоединиться к Единой зоне платежей в евро

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция заявила о намерении присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
  • Присоединение к SEPA позволит удешевить и ускорить международные платежи, сделав их безопаснее.
СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Турция заявила о намерении присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит удешевить международные платежи, сообщили РИА Новости в министерстве казначейства и финансов.
«
"Турция направила представителям ЕС письмо о намерении присоединиться к SEPA. Членство в зоне позволит удешевить и ускорить межграничные платежи, сделав их безопаснее для предприятий и граждан", - сообщили в ведомстве.
Письмо было передано в ходе заседания Экономического диалога Турции и ЕС на высоком уровне.
На данный момент в SEPA входит более 40 стран, в том числе 27 стран ЕС. Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года.
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