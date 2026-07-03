В Турции заявили о намерении вступить в Единую зону платежей в евро

СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости. Турция заявила о намерении присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит удешевить международные платежи, сообщили РИА Новости в министерстве казначейства и финансов.

"Турция направила представителям ЕС письмо о намерении присоединиться к SEPA. Членство в зоне позволит удешевить и ускорить межграничные платежи, сделав их безопаснее для предприятий и граждан", - сообщили в ведомстве.

На данный момент в SEPA входит более 40 стран, в том числе 27 стран ЕС. Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года.