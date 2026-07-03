Власти Антальи обратились к российским туристам после скандала с таксистом

АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Власти Антальи призвали туристов, в том числе российских, незамедлительно сообщать о случаях мошенничества и завышения стоимости поездок со стороны таксистов, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета курортного региона.

Представитель муниципалитета подчеркнул, что подобные инциденты наносят ущерб репутации туристической столицы Турции. По его словам, власти совместно с транспортными службами продолжают проверки работы такси и рекомендуют туристам пользоваться официальными автомобилями, следить за использованием таксометра и при любых нарушениях обращаться в компетентные органы.

В последние годы власти Турции усилили борьбу с нарушениями в сфере таксомоторных перевозок, особенно в популярных туристических регионах, включая Анталью и Стамбул. В отношении водителей, уличенных в завышении тарифов, отказе использовать таксометр, мошенничестве или недобросовестном отношении к пассажирам, могут применяться штрафы, временное лишение лицензии и другие административные меры. Жалобы туристов на работу отдельных таксистов регулярно становятся предметом проверок муниципальных властей и транспортных служб.