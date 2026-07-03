Власти Антальи обратились к российским туристам после скандала с таксистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Антальи призвали туристов, в том числе российских, незамедлительно сообщать о случаях мошенничества и завышения стоимости поездок со стороны таксистов.
- Подобные инциденты наносят ущерб репутации туристической столицы Турции.
- В отношении водителей, уличенных в завышении тарифов, отказе использовать таксометр, мошенничестве или недобросовестном отношении к пассажирам, могут применяться штрафы, временное лишение лицензии и другие административные меры.
АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Власти Антальи призвали туристов, в том числе российских, незамедлительно сообщать о случаях мошенничества и завышения стоимости поездок со стороны таксистов, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета курортного региона.
Поводом для очередного обсуждения проблемы стало распространившееся в социальных сетях видео из Антальи, на котором между иностранным туристом и таксистом произошел конфликт из-за предполагаемого завышения стоимости поездки. Ролик за короткое время набрал сотни тысяч просмотров и вызвал широкий общественный резонанс.
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"Мы призываем всех туристов, включая гостей из России, не оставлять без внимания случаи мошенничества или недобросовестного поведения отдельных водителей такси. Каждое обращение проверяется, а при подтверждении нарушений принимаются предусмотренные законом меры", — сказал собеседник агентства.
Представитель муниципалитета подчеркнул, что подобные инциденты наносят ущерб репутации туристической столицы Турции. По его словам, власти совместно с транспортными службами продолжают проверки работы такси и рекомендуют туристам пользоваться официальными автомобилями, следить за использованием таксометра и при любых нарушениях обращаться в компетентные органы.
В последние годы власти Турции усилили борьбу с нарушениями в сфере таксомоторных перевозок, особенно в популярных туристических регионах, включая Анталью и Стамбул. В отношении водителей, уличенных в завышении тарифов, отказе использовать таксометр, мошенничестве или недобросовестном отношении к пассажирам, могут применяться штрафы, временное лишение лицензии и другие административные меры. Жалобы туристов на работу отдельных таксистов регулярно становятся предметом проверок муниципальных властей и транспортных служб.
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