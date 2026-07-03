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В Турции автобус съехал с трассы, пострадали 19 человек - РИА Новости, 03.07.2026
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18:42 03.07.2026 (обновлено: 21:53 03.07.2026)

В Турции автобус съехал с трассы, пострадали 19 человек

© Фото : соцстеиПоследствия ДТП с участием автобуса в турецкой провинции Аксарай
Последствия ДТП с участием автобуса в турецкой провинции Аксарай - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : соцстеи
Последствия ДТП с участием автобуса в турецкой провинции Аксарай
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В турецкой провинции Аксарай автобус съехал с трассы на автомагистрали Нигде — Анкара в районе Бабаконагы.
  • По предварительным данным, пострадали 19 человек, все они доставлены в больницы.
АНКАРА, 3 июл — РИА Новости. Автобус съехал с трассы на автомагистрали Нигде — Анкара в турецкой провинции Аксарай, пишет газета Yeni Akit.
«
"По предварительным данным, в результате съезда пассажирского автобуса с дороги пострадали 19 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы Аксарая", — говорится в сообщении.
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Авария произошла в районе Бабаконагы. По пока не установленной причине автобус выехал за пределы проезжей части.
На место происшествия направили бригады скорой помощи, спасателей, пожарных и подразделения жандармерии. Пострадавших госпитализировали, обстоятельства ДТП расследуются.
РИА Новости выясняет, есть ли среди них россияне.
Автомагистраль Нигде — Анкара является одной из основных транспортных артерий, связывающих центральную часть Турции со столицей. В летний сезон интенсивность движения на этом направлении значительно возрастает из-за большого числа междугородних автобусов и туристического транспорта.
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