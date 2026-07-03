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Премьер Молдавии собирался в отставку еще в апреле, рассказал депутат - РИА Новости, 03.07.2026
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10:58 03.07.2026
Премьер Молдавии собирался в отставку еще в апреле, рассказал депутат

Цырдя: Мунтяну собирался в отставку еще в апреле, но остался из-за режима ЧП

© SputnikПремьер-министр Молдавии Александр Мунтяну
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну должен был уйти в отставку еще в апреле, но остался на своем посту из-за введения режима чрезвычайного положения в энергетике.
  • Александр Мунтяну заявил о своей отставке, объяснив это невозможностью работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
  • Оппозиция готовила вотум недоверия правительству, но введение режима чрезвычайного положения из-за аварии на ЛЭП Исакча — Вулканешты отсрочило отставку.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну должен был уйти в отставку еще в апреле, но остался на своем посту из-за действовавшего тогда в стране режима чрезвычайного положения в энергетике, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
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"Отставка должна была состояться еще в апреле мая, но тогда был удар по энергосистеме и Мунтяну сохранил власть за счет введения чрезвычайного положения", - заявил Цырдя.
Он напомнил, что тогда оппозиция готовила вотум недоверия правительству, но 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. При этом авария на ЛЭП была исправлена за неделю.
Мунтяну был утвержден премьер-министром в октябре 2025 года.
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