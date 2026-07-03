Премьер Молдавии собирался в отставку еще в апреле, рассказал депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну должен был уйти в отставку еще в апреле, но остался на своем посту из-за введения режима чрезвычайного положения в энергетике.

Александр Мунтяну заявил о своей отставке, объяснив это невозможностью работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Оппозиция готовила вотум недоверия правительству, но введение режима чрезвычайного положения из-за аварии на ЛЭП Исакча — Вулканешты отсрочило отставку.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну должен был уйти в отставку еще в апреле, но остался на своем посту из-за действовавшего тогда в стране режима чрезвычайного положения в энергетике, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Богдан Цырдя.

Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

"Отставка должна была состояться еще в апреле мая, но тогда был удар по энергосистеме и Мунтяну сохранил власть за счет введения чрезвычайного положения", - заявил Цырдя.

Он напомнил, что тогда оппозиция готовила вотум недоверия правительству, но 25 марта был введен режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за вывода из строя ЛЭП Исакча - Вулканешты, по которой в республику поступает до 70% импортируемого из Европы электричества. При этом авария на ЛЭП была исправлена за неделю.