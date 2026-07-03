Израиль атаковал десять объектов "Хезболлы" в ответ на нарушения перемирия

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала около 10 объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на нарушения перемирия и нападения на израильских солдат, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в пятницу.