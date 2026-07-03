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Израиль атаковал десять объектов "Хезболлы" в ответ на нарушения перемирия - РИА Новости, 03.07.2026
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14:46 03.07.2026 (обновлено: 14:59 03.07.2026)
Израиль атаковал десять объектов "Хезболлы" в ответ на нарушения перемирия

ЦАХАЛ атаковала десять объектов "Хезболлы" в ответ на нарушения перемирия

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля атаковала около 10 объектов движения "Хезболла" на юге Ливана.
  • Удары были нанесены в ответ на нарушения перемирия и нападения на солдат ЦАХАЛ.
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала около 10 объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на нарушения перемирия и нападения на израильских солдат, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в пятницу.
"В ответ на продолжающиеся нарушения "Хезболлах" соглашения и нападения на солдат ЦАХАЛ в зоне безопасности, вчера (четверг) ЦАХАЛ нанес прицельные удары примерно по 10 объектам инфраструктуры "Хезболлах" в районах Бинт-Джбейль, Бейт-Яхун, Кунин и Браачит на юге Ливана", - говорится в сообщении для прессы.
Военные отметили, что атакованные объекты инфраструктуры использовались "Хезболлах" для осуществления атак против солдат ЦАХАЛ, действующих в зоне безопасности.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Лидер ливанского "Хезболлах" Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение не имеет силы, назвав его "потерей суверенитета". Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана, и, как утверждает, израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.
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