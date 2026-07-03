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В Запорожской области объявили четвертое июля днем траура из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2026
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17:57 03.07.2026 (обновлено: 18:04 03.07.2026)
В Запорожской области объявили четвертое июля днем траура из-за атаки ВСУ

В Токмаке четвертое июля объявили днем траура из-за удара ВСУ по рынку

© Фото : Балицкий Евгений/MAXПоследствия удара по рынку в Токмаке
Последствия удара по рынку в Токмаке - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Последствия удара по рынку в Токмаке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 4 июля на территории Токмакского муниципального округа в Запорожской области объявлен день траура после удара ВСУ по рынку.
  • Скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким выражены в постановлении администрации Токмакского муниципального округа.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. День траура объявили 4 июля на территории Токмакского муниципального округа в Запорожской области после удара ВСУ по рынку, сообщила администрация муниципального округа в своем Telegram-канале.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения. Как уточнил губернатор, диагнозы у раненых – минно-взрывные травмы различных областей.
"В связи с трагическими событиями по причине обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, повлекшими за собой человеческие жертвы, выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановлением администрации Токмакского муниципального округа ... 4 июля 2026 года объявлен днем траура на всей территории Токмакского муниципального округа", - говорится в сообщении администрации округа.
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