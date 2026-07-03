В Запорожской области объявили четвертое июля днем траура из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 4 июля на территории Токмакского муниципального округа в Запорожской области объявлен день траура после удара ВСУ по рынку.
- Скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким выражены в постановлении администрации Токмакского муниципального округа.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. День траура объявили 4 июля на территории Токмакского муниципального округа в Запорожской области после удара ВСУ по рынку, сообщила администрация муниципального округа в своем Telegram-канале.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения. Как уточнил губернатор, диагнозы у раненых – минно-взрывные травмы различных областей.
"В связи с трагическими событиями по причине обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, повлекшими за собой человеческие жертвы, выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановлением администрации Токмакского муниципального округа ... 4 июля 2026 года объявлен днем траура на всей территории Токмакского муниципального округа", - говорится в сообщении администрации округа.