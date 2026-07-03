В Запорожской области объявили четвертое июля днем траура из-за атаки ВСУ

"В связи с трагическими событиями по причине обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, повлекшими за собой человеческие жертвы, выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановлением администрации Токмакского муниципального округа ... 4 июля 2026 года объявлен днем траура на всей территории Токмакского муниципального округа", - говорится в сообщении администрации округа.