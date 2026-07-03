МИД призвал международные структуры оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.

МИД призывает международные структуры, ответственные правительства и независимые СМИ дать честную оценку удару ВСУ по рынку в Токмаке.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва призывает международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ честно оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке, сообщает МИД РФ.

"Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой

Как, в свою очередь, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, удары по гражданским объектам не являются случайными, поскольку это не единичные инциденты.

"Киев продолжает намеренно обстреливать мирное население, прикрывая тем самым собственные неудачи на линии боевого соприкосновения... Говорить о случайности здесь уже не приходится, подобных инцидентов стало слишком много", – сказал Колесник газете ВЗГЛЯД