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МИД призвал международные структуры оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости, 03.07.2026
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16:36 03.07.2026 (обновлено: 17:37 03.07.2026)
МИД призвал международные структуры оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке

В МИД призвали международные структуры честно оценить удар ВСУ по Токмаку

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
  • МИД призывает международные структуры, ответственные правительства и независимые СМИ дать честную оценку удару ВСУ по рынку в Токмаке.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва призывает международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ честно оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке, сообщает МИД РФ.
"Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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Как, в свою очередь, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, удары по гражданским объектам не являются случайными, поскольку это не единичные инциденты.
"Киев продолжает намеренно обстреливать мирное население, прикрывая тем самым собственные неудачи на линии боевого соприкосновения... Говорить о случайности здесь уже не приходится, подобных инцидентов стало слишком много", – сказал Колесник газете ВЗГЛЯД.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
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