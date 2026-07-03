Территорию у рынка в Токмаке обследуют на предмет неразорвавшихся снарядов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник ВСУ атаковал рынок в Токмаке Запорожской области, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения.
- В Токмаке работают оперативные службы: обследуют территорию на предмет неразорвавшихся снарядов и оценивают ущерб.
- Пострадавшие получают необходимую помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Территорию у рынка в Токмаке Запорожской области, атакованного беспилотником ВСУ, обследуют на предмет поиска неразорвавшихся снарядов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В Токмаке продолжают работу все оперативные службы: прилегающая территория обследуется на предмет неразорвавшихся снарядов, а также проводится обход домов, чтобы оценить ущерб и оказать адресную помощь пострадавшим", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Как уточнил губернатор, диагнозы у раненых – минно-взрывные травмы различных областей. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, при необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф, отметил он.
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