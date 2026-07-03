Рейтинг@Mail.ru
Территорию у рынка в Токмаке обследуют на предмет неразорвавшихся снарядов - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 03.07.2026
Территорию у рынка в Токмаке обследуют на предмет неразорвавшихся снарядов

Балицкий: территорию у рынка в Токмаке обследуют на неразорвавшиеся снаряды

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ атаковал рынок в Токмаке Запорожской области, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения.
  • В Токмаке работают оперативные службы: обследуют территорию на предмет неразорвавшихся снарядов и оценивают ущерб.
  • Пострадавшие получают необходимую помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Территорию у рынка в Токмаке Запорожской области, атакованного беспилотником ВСУ, обследуют на предмет поиска неразорвавшихся снарядов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке в пятницу, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения, сообщил ранее губернатор. Четверо пострадавших с тяжелыми ранениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Балицкий назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке ударом по мирной жизни
Вчера, 13:19
"В Токмаке продолжают работу все оперативные службы: прилегающая территория обследуется на предмет неразорвавшихся снарядов, а также проводится обход домов, чтобы оценить ущерб и оказать адресную помощь пострадавшим", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Как уточнил губернатор, диагнозы у раненых – минно-взрывные травмы различных областей. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, при необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф, отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала