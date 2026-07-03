Территорию у рынка в Токмаке обследуют на предмет неразорвавшихся снарядов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Территорию у рынка в Токмаке Запорожской области, атакованного беспилотником ВСУ, обследуют на предмет поиска неразорвавшихся снарядов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Как уточнил губернатор, диагнозы у раненых – минно-взрывные травмы различных областей. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, при необходимости будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф, отметил он.