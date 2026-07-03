Минздрав раскрыл характер ранений пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Основной диагноз у пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке - минно-взрывная травма, у четырех человек диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, сообщает пресс-служба минздрава Запорожской области.