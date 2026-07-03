Минздрав раскрыл характер ранений пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке есть погибшие и раненые.
- У пострадавших диагностирована минно-взрывная травма, у четырех человек — тяжелая черепно-мозговая травма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Основной диагноз у пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке - минно-взрывная травма, у четырех человек диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, сообщает пресс-служба минздрава Запорожской области.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, есть погибшие и раненые.
"Основной диагноз пострадавших - минно-взрывная травма: повреждения нижних конечностей, брюшной и грудной полостей. У четырех пострадавших диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс".
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