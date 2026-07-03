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Минздрав раскрыл характер ранений пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 03.07.2026
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14:52 03.07.2026
Минздрав раскрыл характер ранений пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку

У многих пострадавших при атаке на Токмак диагностировали минно-взрывную травму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке есть погибшие и раненые.
  • У пострадавших диагностирована минно-взрывная травма, у четырех человек — тяжелая черепно-мозговая травма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Основной диагноз у пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке - минно-взрывная травма, у четырех человек диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, сообщает пресс-служба минздрава Запорожской области.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, есть погибшие и раненые.
"Основной диагноз пострадавших - минно-взрывная травма: повреждения нижних конечностей, брюшной и грудной полостей. У четырех пострадавших диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс".
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