Балицкий назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке ударом по мирной жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что это удар по мирной жизни.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на рынок в Токмаке - удар по мирной жизни, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Дрон ВСУ ударил по рынку города в пятницу, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения, сообщил ранее губернатор.
"Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам", - написал Балицкий в канале на платформе Макс".
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