Балицкий назвал атаку ВСУ на рынок в Токмаке ударом по мирной жизни

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на рынок в Токмаке - удар по мирной жизни, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дрон ВСУ ударил по рынку города в пятницу, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения, сообщил ранее губернатор.