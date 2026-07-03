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Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве - РИА Новости, 03.07.2026
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08:27 03.07.2026
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве

Тишковец: температура до плюс 21, дождь и гроза ожидаются в Москве на выходных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка отдыхает в теплую погоду в Москве.
Девушка отдыхает в теплую погоду в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка отдыхает в теплую погоду в Москве.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выходных в Москве ожидается дождливая и пасмурная погода, возможен дождь и гроза.
  • Температура воздуха в Москве будет колебаться от +14 до +21 градуса, что несколько ниже климатической нормы.
  • Атмосферное давление будет пониженным: около 739 миллиметров ртутного столба в субботу и 736 миллиметров ртутного столба в воскресенье.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 21 градуса, дождь и гроза ожидаются в Москве на выходных, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В субботу Центральную Россию накроет циклон. В Москве и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода – ожидается до 15 литров воды на метр площади, возможна гроза", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в сумерках в столице прогнозируется плюс 16 - плюс 19 градусов, в дневные часы в Москве - плюс 18 - плюс 21 градус, что на несколько градусов ниже климатической нормы.
"Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.
Тишковец добавил, что в воскресенье дожди продолжатся, но будут меньшей интенсивности. Под утро в столице ожидается плюс 14 - плюс 17 градусов, после полудня – около плюс 20 градусов.
"Барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба", - уточнил синоптик.
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