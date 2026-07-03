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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.07.2026
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08:12 03.07.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Тишковец: температура до плюс 27 и без осадков ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Девушка на Красной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в пятницу ожидается температура воздуха до плюс 27 градусов и преимущественно без осадков.
  • С полудня пятницы до 9 часов утра субботы ожидаются магнитные бури слабой и умеренной интенсивности.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 27 градусов и без осадков ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, по югу Подмосковья - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется плюс 24 - плюс 27 градусов.
"Показания барометров будут слабо падать и составят 742 миллиметра ртутного столба. В период с полудня до 9 часов утра субботы ожидаются магнитные бури слабой и умеренной интенсивности", - подчеркнул он.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдут дожди
01:58
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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