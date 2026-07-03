Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 27 градусов и без осадков ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, по югу Подмосковья - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.

"Показания барометров будут слабо падать и составят 742 миллиметра ртутного столба. В период с полудня до 9 часов утра субботы ожидаются магнитные бури слабой и умеренной интенсивности", - подчеркнул он.