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СМИ: подозреваемого в покушении на Ермолаева неоднократно видели в Монако - РИА Новости, 03.07.2026
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10:52 03.07.2026
СМИ: подозреваемого в покушении на Ермолаева неоднократно видели в Монако

TF1: подозреваемого в покушении на Ермолаева неоднократно видели в Монако в июне

© REUTERS / Alexandre DimouОграждение на месте взрыва в Монако
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Ограждение на месте взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемого в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева неоднократно замечали на территории Монако в июне.
  • Камеры видеонаблюдения фиксировали подозреваемого на разных улицах Монако за несколько дней до взрыва и в то утро, когда он произошел.
  • По заявлению генпрокурора Монако, произошедшее не квалифицируется как теракт.
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Подозреваемого в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако неоднократно замечали на территории княжества в июне, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на данные следствия.
"Этого мужчину неоднократно видели на улицах Монако в июне", - говорится в сообщении.
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Как уточняет телеканал, несколько камер видеонаблюдения фиксировали подозреваемого на разных улицах Монако за несколько дней до происшествия, а также в то утро, когда произошел взрыв.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.
По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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