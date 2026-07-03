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Оже-Альяссим вышел в четвертый круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Теннис
 
23:43 03.07.2026
Оже-Альяссим вышел в четвертый круг Уимблдона

Канадский теннисист Оже-Альяссим вышел в четвертый круг Уимблдона

© ATP TourКанадский теннисист Феликс Оже-Альяссим
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© ATP Tour
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл Майкла Чжена из США в третьем круге Уимблдона со счетом 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.
  • Следующим соперником Оже-Альяссима станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Майкла Чжена в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:2, 6:1 в пользу посеянного под третьим номером Оже-Альяссима. Чжэн занимает 144-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут.
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Wimbledon ATP
03 июля 2026 • начало в 21:10
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
3 : 07:66:26:1
Michael Zheng
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующим соперником четвертой ракетки мира станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (22-й номер посева), который ранее нанес поражение венгру Мартону Фучовичу - 7:6 (7:3), 6:2, 6:3.
В другом матче дня поляк Хуберт Хуркач обыграл американца Томми Пола (21) со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 7:5, 6:2.
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