Краткий пересказ от РИА ИИ Татьяна Тарасова заявила, что для Александра Овечкина нужно придумать интересное дело на случай, когда он завершит спортивную карьеру.

Александр Овечкин продлил соглашение с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на один год.

Татьяна Тарасова считает, что Овечкин выбирает тяжелый путь, но на сегодняшний день он лучший в своем деле.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что для такого уникального спортсмена, как Александр Овечкин, нужно придумать дело, которое заинтересует его после профессиональной карьеры.

В четверг Овечкин продлил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на один год.

"Это его жизнь, его профессия и его любимая работа, и только ему принимать решение. У него есть близкие люди: мама – профессиональный тренер, жена, и он сам уникальный спортсмен. Он уже сделал свой выбор - где играл, там и будет играть дальше. А мы должны всей страной подумать и предложить ему какое-то интересное дело, которое его бы заинтересовало после карьеры спортсмена. Дело специально для него. Может, даже создать что-то новое для него. Это нелегкая работа – играть в хоккей на высочайшем уровне. Весь мир им восхищается, каждый человек на планете знает, кто такой Александр Овечкин", - сказала Тарасова.

"Если он чувствует, что еще может поиграть, то все делает правильно. У него есть возможность играть везде. Он выбирает для себя очень тяжелый путь, но в котором он на сегодняшний день лучший из лучших", - добавила заслуженный тренер.