Танзания рассчитывает стать авиахабом между Россией и странами Африки

"Это значительное достижение, так как раньше пассажирам приходилось делать пересадку в Дубае, Дохе или Аддис-Абебе, чтобы попасть из Дар-эс-Салама в Москву. Это важно не только для Танзании, но и пассажиров из ряда стран Восточной и Южной Африки... После запуска этого рейса Танзания, в частности аэропорты Дар-эс-Салама и Занзибарского архипелага станут авиахабом – мы будем перевозить в Москву пассажиров, прибывающих к нам", - рассказал министр.