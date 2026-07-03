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Танзания рассчитывает стать авиахабом между Россией и странами Африки - РИА Новости, 03.07.2026
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17:11 03.07.2026
Танзания рассчитывает стать авиахабом между Россией и странами Африки

Мбарава: Танзания рассчитывает стать авиахабом между Россией и странами Африки

CC BY-SA 3.0 / Hansueli Krapf / Международный аэропорт имени Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе
Международный аэропорт имени Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Hansueli Krapf /
Международный аэропорт имени Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танзания рассчитывает, что аэропорты Дар-эс-Салама и Занзибара станут авиахабами для полетов между Россией и рядом стран Африки.
  • Первый рейс из Дар-эс-Салама в Москву приземлился в аэропорту "Внуково", полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania.
  • Запуск прямого авиасообщения позволит пассажирам из Восточной и Южной Африки добираться до Москвы без пересадок в других городах.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Танзания рассчитывает, что аэропорты Дар-эс-Салама и Занзибара станут авиахабами для полетов между РФ и рядом стран Африки, сообщил РИА Новости министр транспорта Танзании Макаме Мбарава.
В четверг утром первый рейс из танзанийского города Дар-эс-Салам в Москву, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между странами, приземлился в аэропорту "Внуково". Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania.
"Это значительное достижение, так как раньше пассажирам приходилось делать пересадку в Дубае, Дохе или Аддис-Абебе, чтобы попасть из Дар-эс-Салама в Москву. Это важно не только для Танзании, но и пассажиров из ряда стран Восточной и Южной Африки... После запуска этого рейса Танзания, в частности аэропорты Дар-эс-Салама и Занзибарского архипелага станут авиахабом – мы будем перевозить в Москву пассажиров, прибывающих к нам", - рассказал министр.
Пассажиры из Москвы в свою очередь смогут попасть на Занзибар, а также парк Серенгети, вулкан Килиманджаро и достопримечательности в других странах, отметил министр.
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ТанзанияДар-эс-СаламМосква
 
 
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