Танзания рассчитывает стать авиахабом между Россией и странами Африки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танзания рассчитывает, что аэропорты Дар-эс-Салама и Занзибара станут авиахабами для полетов между Россией и рядом стран Африки.
- Первый рейс из Дар-эс-Салама в Москву приземлился в аэропорту "Внуково", полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania.
- Запуск прямого авиасообщения позволит пассажирам из Восточной и Южной Африки добираться до Москвы без пересадок в других городах.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Танзания рассчитывает, что аэропорты Дар-эс-Салама и Занзибара станут авиахабами для полетов между РФ и рядом стран Африки, сообщил РИА Новости министр транспорта Танзании Макаме Мбарава.
В четверг утром первый рейс из танзанийского города Дар-эс-Салам в Москву, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между странами, приземлился в аэропорту "Внуково". Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania.
"Это значительное достижение, так как раньше пассажирам приходилось делать пересадку в Дубае, Дохе или Аддис-Абебе, чтобы попасть из Дар-эс-Салама в Москву. Это важно не только для Танзании, но и пассажиров из ряда стран Восточной и Южной Африки... После запуска этого рейса Танзания, в частности аэропорты Дар-эс-Салама и Занзибарского архипелага станут авиахабом – мы будем перевозить в Москву пассажиров, прибывающих к нам", - рассказал министр.
Пассажиры из Москвы в свою очередь смогут попасть на Занзибар, а также парк Серенгети, вулкан Килиманджаро и достопримечательности в других странах, отметил министр.